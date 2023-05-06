Вперше за 10 матчів "аристократи" не програли.

У рамках 35-го туру Англійської Прем’єр-ліги "Борнмут" провів матч проти "Челсі". Зустріч відбувалася на стадіоні "Віталіті".

Лондонський клуб забив на дев’ятій хвилині, але дуже швидко пропустив. Рівний рахунок тримався майже до завершення матчу. Наприкінці "Челсі" двічі забив і вирвав перемогу з рахунком 3:1.

Український вінгер Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі "аристократів" і провів на полі 63 хвилини. Він запам’ятався жовтою карточкою, яку отримав на 15-й хвилині за симуляцію.

Інший футболіст збірної України, Ілля Забарний, увесь сьогоднішній матч провів на лаві для запасних. Нагадаємо, що з кінця січня цього року він представляє кольори "Борнмута".

"Борнмут" – "Челсі" 1:3

Голи: Вінья (21) – Галлахер (9), Бадіашиль (82), Фелікс (86)

"Борнмут": Нето – Сміт, Сенесі, Келлі, Вінья – Ротуелл (Кук, 59), Лерма – Ваттара, Біллінг (Ентоні, 83), Крісті (Семеньо, 84) – Соланке (Брукс, 90)

"Челсі": Аррісабалага – Чалоба, Сілва, Бадіашиль, Чілвелл (Аспілікуета, 75) – Канте (Лофтус-Чік, 63), Фернандес, Галлахер – Мадуеке (Зієш, 76), Хавертц (Фелікс, 84), Мудрик (Стерлінг, 63)

Попередження: Сенесі (45+3) – Мудрик (15), Канте (20), Бадіашиль (65)

Огляд матчу:

Після цієї перемоги "Челсі" піднявся на 11 місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії. "Борнмут" опустився на 14 місце.

Відзначимо, що "аристократи" перемогли вперше за 10 матчів. Востаннє вони брали верх над суперником ще 11 березня у поєдинку проти "Лестера" з тим ж рахунком 3:1. Також для Френка Лемпарада, котрий заступив на свою посаду на початку квітня, ця перемога стала першою після серії із шести поразок.

Особисто для Мудрика зустріч з "Борнмутом" стала 13-ю в АПЛ з моменту переходу у "Челсі". На його рахунку дві гольові передачі та одна жовта картка. Забарний, котрий сьогодні не з’явився на полі, провів в поточному сезоні англійського чемпіонату два матчі.

Вас також можуть зацікавити новини: