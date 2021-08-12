Англійський клуб вдруге у своїй історії виграв Суперкубок УЄФА.

11 серпня на "Віндзор парк" в Белфасті (Північна Ірландія) відбувся матч за Суперкубок УЄФА, в якому зустрічалися "Челсі" та "Вільярреал".

Основний і додатковий час матчу завершився внічию (1:1) і доля титулу вирішилася в серії післяматчевих пенальті, в якій точнішими виявилися лондонці - 6:5.

Серія пенальті: 0:0 - Хаверц (воротар), 0:1 - Жерар Морено, 1:1 - Аспіліквета, 1:1 - Манді (воротар), 2:1 - Алонсо, 2:2 - Еступіньян, 3:2 - Маунт, 3:3 - Мой Гомес, 4:3 - Жоржіньо, 4:4 - Раба, 5:4 - Пулішіч, 5:5 - Фойт, 6:5 - Рюдігер, 6:5 - Альбіоль (воротар)

Відео серії пенальті

"Челсі" - "Вільярреал": підсумки матчу

Для 22-річного англійського захисника "Челсі" Трево Чалоби це була дебютна гра за лондонський клуб. Він провів на полі всі 120 хвилин.

У 2019 році "Челсі" вже грав за Суперкубок УЄФА і тоді в серії післяматчевих пенальті лондонці поступилися "Ліверпулю".

Для "Челсі" це був п'ятий в їхній історії матч за Суперкубок УЄФА і лише другий виграний поєдинок (в їх пасиві також три поразки).

"Вільярреал" грав за Суперкубок уперше у своїй історії.

Головний тренер "Вільярреала" Унаї Емері тепер уже чотири рази у своїй кар'єрі програвав Суперкубок УЄФА (у 2014, 2015, 2016 і 2021 роках). Цікаво, що у 2019 році Емері з "Арсеналом" поступився у фіналі Ліги Європи "Челсі".

Автор: Артем Будрін