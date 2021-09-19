Підопічні Томаса Тухеля в поточному сезоні йдуть без поразок.

У 5-му турі чемпіонату Англії лондонський "Тоттенхем" вдома поступився чинному переможцю Ліги чемпіонів - "Челсі".

Господарі поля провели дуже якісний перший тайм. "Шпори" не поступилися по ударах і були трішки агресивнішими в атаці. Проте після перерви "Челсі" додав обертів, тричі забив та поповнив свою скарбничку трьома очками.

Рахунок у зустрічі відкрив 36-річний віце-капітан "Челсі" Тьяго Сілва. Бразилець головою влучив у ворота Уго Льоріса після подачі кутового. 22 вересня йому виповниться 37 років, а він все ще у чудовій формі.

Потім Нголо Канте пробив здалеку, м'яч рикошетом від ноги Еріка Даєра полетів у стійку воріт, а потім відскочив у сітку. Таким чином, рахунок став 2:0. Крапку в поєдинку поставив захисник Антоніо Рюдігер, котрий забив у ворота "Тоттенхема" вже в компенсований арбітром час.

"Тоттенхем" - "Челсі" - 0:3

Голи: Сілва, 49, Канте, 57, Рюдігер, 90+2

"Тоттенхем": Льоріс, Емерсон Роял, Ромеро (Санчес, 83), Даєр, Регілон, Ндомбеле (Скіпп, 62), Хейб'єрг, Аллі, Ло Чельсо (Хіль, 62), Кейн, Сон

"Челсі": Кепа – Крістенсен, Сілва, Рюдігер – Аспілікуета, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо – Маунт (Канте, 46), Хавертц (Вернер, 70) – Лукаку

Автор: Артем Будрін