"Шпори" не спромоглися взяти реванш.

У півфіналі Кубка англійської ліги відбувся матч-відповідь між "Челсі" й "Тоттенхемом". Перший поєдинок минулого тижня виграли підопічні Томаса Тухеля з рахунком 2:0.

Цього разу "шпори" грали вдома і все одно зазнали поразки. Центральний захисник "Челсі" Антоніо Рюдіґер після подачі кутового забив єдиний і переможний м'яч.

Зазначимо, що після Кубка Англії та Ліги чемпіонів Тухель вивів "Челсі" у фінал Кубка ліги. Хоча минуло всього 350 днів з моменту призначення німця на посаду головного тренера "Челсі".

"Тоттенхем" - "Челсі" - 0:1 (перший матч - 0:2)

Гол: Рюдіґер, 18

"Тоттенхем": Голліні – Емерсон, Танґанґа, Санчес, Девіс, Доерті (Сессеньон, 65) – Ло Чельсо (Хіль, 71), Вінкс (Скіпп, 81), Хейб'єрг – Кейн, Моура

"Челсі": Аррісабалага – Сарр, Рюдіґер, Крістенсен (Сілва, 66) ​​– Хадсон-Одої, Ковачич (Канте, 77), Жоржіньо (Лофтус-Чік, 82), Аспілікуета – Вернер (Алонсо, 66), Лукаку, Маунт (Зієш, 66)

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