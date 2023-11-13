"Манчестер Сіті" зберіг за собою перше місце в АПЛ.

У неділю, 12 листопада, відбувся центральний поєдинок 12-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Челсі" приймав "Манчестер Сіті".

Гра проходила на стадіоні "Стемфорд Брідж" в Лондоні і завершилася внічию 4:4.

Рахунок у матчі відкрили гості - на 25-й хвилині Ерлінг Холанд реалізував пенальті. На 29-й хвилині рахунок зрівняв 39-річний бразильський захисник "Челсі" Тьяго Сілва. Через дев'ять хвилин вже лондонський клуб повів у рахунку - відзначився півзахисник Рахім Стерлінг. У самому кінці першого тайму захисник " Манчестер Сіті" Мануель Аканджі зрівняв рахунок.

У дебюті другого тайму Ерлінг Холанд оформив дубль і вивів "городян" вперед. На 67-й хвилині форвард "Челсі" Ніколас Джексон зробив рахунок 3:3. На 86-й хвилині півзахисник Родріго Ернандес забив четвертий гол "Сіті". На 90+5-й хвилині лондонці отримали право пробити пенальті, який впевнено реалізував Коул Палмер.

"Челсі" - "Манчестер Сіті" - 4:4

Голи: Сілва, 29, Стерлінг, 37, Джексон, 67, Палмер, 90+5 пен - Холанд, 25 пен, 47, Аканджі, 45+1, Родрі, 86

"Челсі": Санчес, Джеймс (Гюсто, 64), Дісасі, Сільва, Кукурелья, Кайседо (Броя, 90), Фернандес (Мудрік, 64), Палмер, Галлахер, Стерлінг, Джексон (Угочукву, 90+6)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер, Діаш, Гвардіол, Родрі, Аканджі, Фоден, Альварес (Ковачич, 79), Сілва, Доку (Гріліш, 59), Холанд

Попередження: Кукурелья (22), Палмер (23), Кайседо (60), Стерлінг (90+7), Джексон (90+4) - Доку (56), Родрі (72), Гріліш (90+4)

Огляд матчу:

Відзначимо, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик з'явився на полі на 64-й хвилині. Статистичний портал WhoScored оцінив гру українця в 6,3 бала. Найкращим гравцем матчу був визнаний норвезький форвард Ерлінг Холанд, автор дубля у гостей. Його гру оцінили в 8,6 бала.

"Манчестер Сіті" набрав 28 очок і очолює турнірну таблицю Англійської Прем'єр-ліги. "Челсі" з 16 очками йде на 10-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Ліверпулем", а "Челсі" зіграє проти "Ньюкасла".

Вас також можуть зацікавити новини: