Олександр Петраков проведе першу контрольну гру на посту тренера збірної.

8 вересня збірній України належить провести товариський матч. Команда Олександра Петракова завітає в гості до Чехії. "Жовто-сині" у місті Пльзень зіграють проти чеської збірної.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Чехія - Україна.

Чехія - Україна: де дивитися матч

Пряму трансляцію контрольного поєдинку між цими двома командами можна буде переглянути на телеканалі ТРК "Україна".

Також протистояння збірних у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1".

Стартовий свисток пролунає о 21:45 8 вересня на полі "Дусан Арени" в чеському місті Пльзень.

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Чехія - Україна: перед матчем

Обидві збірні на Євро-2020 дійшли до стадії 1/4 фіналу.

Історія протистоянь між командами налічує 4 зустрічі: двічі перемагала Україна (2:1 та 1:0), один раз була зафіксована нічия (0:0) та ще один раз виграла Чехія (4:0). Перемоги України були в рамках Ліги націй, а решта два матчі були товариськими.

Андрій П'ятов, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Ілля Забарний, Руслан Малиновський і Віталій Миколенко - цих гравців Олександр Петраков відпустив у свої клуби. Натомість шанс дебютувати можуть отримати хавбеки "Зорі" Сергій Булеца і Владислав Кочергін, котрих довикликали на збір національної команди.

У вересні збірна України зіграла двічі внічию в рамках відбору на ЧС-2022: в Нур-Султані з Казахстаном (2:2) та в Києві з Францією (1:1). Чехія у вересні виграла в Білорусі (1:0) та поступилася Бельгії (3:0) - обидві гри були у кваліфікації ЧС-2022.

Автор: Артем Будрін