Чеська та данська збірні визначать ще одного учасника півфіналу.

3 липня на "Олімпійському стадіоні" в Баку пройде матч 1/4 фіналу Євро-2020 між збірними Чехії та Данії.

Зустріч розпочнеться о 19.00.

Чехія - Данія: де дивитися матч

Пряма трансляція дуелі чехів і данців буде доступна на телеканалах "Футбол 1" і "Футбол 2" , а також на сервісі "OLL.TV!" (за передплатою).

Чехія - Данія: прогноз букмекерів

На прохід збірної Чехії в півфінал букмекери дають коефіцієнт 2,50, а на збірну Данії - 1,57.

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На те, що данці виграють в основний час матчу, можна поставити з коефіцієнтом 2,15, на нічию - 3,25, А на перемогу чехів - 3,95.

Чехія - Данія: перед матчем

Збірна Чехії пробилася в плей-офф з третього місця в своїй групі. Чехи обіграли Шотландію (2:0), зіграли внічию з Хорватією (1:1) і програли Англії (0:1).

В 1/8 фіналу чеська збірна сенсаційно вибила з боротьби команду Нідерландів.

Данія, старт турніру для якої був затьмарений інцидентом з Крістіаном Еріксеном, після поразки від фінів (0:1) і Бельгії (1:2) потім розгромила збірну Росії (4:1), і цього вистачило, щоб зайняти друге місце в групі.

В 1/8 фіналу данці розгромили збірну Уельсу.

Один проти одного Чехія і Данія раніше грали 11 разів: у чехів 3 перемоги, у Данців - 2, ще 6 разів команди зіграли внічию.

Головним арбітром цього матчу призначений Бьорн Кейперс з Нідерландів.

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Автор: Антон Дудар