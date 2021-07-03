Каспер Шмейхель - один з лідерів збірної Данії / фото REUTERS
3 липня на "Олімпійському стадіоні" в Баку пройде матч 1/4 фіналу Євро-2020 між збірними Чехії та Данії.
Зустріч розпочнеться о 19.00.
Чехія - Данія: де дивитися матч
Пряма трансляція дуелі чехів і данців буде доступна на телеканалах "Футбол 1" і "Футбол 2" , а також на сервісі "OLL.TV!" (за передплатою).
Чехія - Данія: прогноз букмекерів
На прохід збірної Чехії в півфінал букмекери дають коефіцієнт 2,50, а на збірну Данії - 1,57.
Читайте такожУкраїна - Англія: де дивитися чвертьфінал Євро-2020
На те, що данці виграють в основний час матчу, можна поставити з коефіцієнтом 2,15, на нічию - 3,25, А на перемогу чехів - 3,95.
Чехія - Данія: перед матчем
- Збірна Чехії пробилася в плей-офф з третього місця в своїй групі. Чехи обіграли Шотландію (2:0), зіграли внічию з Хорватією (1:1) і програли Англії (0:1).
- В 1/8 фіналу чеська збірна сенсаційно вибила з боротьби команду Нідерландів.
- Данія, старт турніру для якої був затьмарений інцидентом з Крістіаном Еріксеном, після поразки від фінів (0:1) і Бельгії (1:2) потім розгромила збірну Росії (4:1), і цього вистачило, щоб зайняти друге місце в групі.
- В 1/8 фіналу данці розгромили збірну Уельсу.
- Один проти одного Чехія і Данія раніше грали 11 разів: у чехів 3 перемоги, у Данців - 2, ще 6 разів команди зіграли внічию.
- Головним арбітром цього матчу призначений Бьорн Кейперс з Нідерландів.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram