Момент істини для команди Андрія Шевченка поруч.

29 червня збірна України проведе історичний поєдинок. Вперше за всю історію українські футболісти спробують свої сили в 1/8 фіналу Євро-2020. Протистояти команді Андрія Шевченка буде збірна Швеції. Матч пройде на "Хемпден Парк" в Глазго.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Швеція - Україна.

Швеція - Україна: де дивитися матч Євро-2020

Збірні України та Швеції з різним настроєм підходять до цієї гри. Скандинавський колектив виграв свою групу і навіть в останньому турі допоміг Україні кваліфікуватися до плей-оф. Своєю чергою національна дружина Шевченка зазнала прикрої поразки в останньому матчі від Австрії й отримала порцію критики від своїх вболівальників. Не зважаючи на те що, Швеція є другом України, помічником і навіть має однакові кольори форми, на полі це все відійде на другий план, а перш за все буде запекла битва.

Швеція - Україна: прогноз букмекерів

Збірна України

Збірна України встигла за три поєдинки групового етапу пройти шлях від перспективної команди, яка може попсувати нерви топ-команді до лузера, якого критикує навіть лінивий.

Дійсно, матч з Нідерландами вселив надію та віру, що ця команда конкурентоздатна на фоні будь-якого суперника. Але вже другий тайм гри з Північною Македонією показав, що фізична готовність України залишає бажати кращого. Мінімальна перемога з валідольною кінцівкою проти македонців ніби натякала, що збірна Австрії буде жорстоко карати за найменший огріх.

Власне, так і трапилося. Австрійці показали тотальне домінування, увімкнувши свій агресивний пресинг. Велике щастя, що "Das Team" виявилися не холоднокровними й змарнували декілька вбивчих нагод розгромити команду Шевченка. Після цього вболівальники усвідомили, що українська команда так-то навіть не гарантовано має право називати себе міцним середняком. По всій країні фанати з калькулятором почали вираховувати шанси "жовто-синіх" на вихід до 1/8 фіналу.

Фортуна посміхнулася й щедро відплатила за всі свої примхи з минулого. Україна пройшла до плей-оф і навіть примудрилася зробити так, щоб австрійців душила жаба. В суперники українці не отримали грізну Італію, на відміну від бідолашних австрійців!

Так, Швеція - не подарунок. Ба навіть більше - шведи фаворити гри як показують котирування букмекерів. І все ж таки хочеться помріяти про карколомні сейви Георгія Бущана, про гармату Руслана Малиновського, (яка ж теоретично може вистрілити у найбільш потрібний момент!), про гольове чуття Романа Яремчука, котрий же теж може влучити у сітку воріт скандинавів в потрібну хвилину. Головне все зробити для того, щоб опинитися у потрібному місці в потрібний час.

Афіша Швеція - Україна виглядає як матч приблизно двох рівних суперників, можливо це навіть найрівніша пара 1/8 фіналу (з обмовкою, що Швеція все ж таки фаворит з незначним відривом). То чому б в передчутті гри й не помріяти?

Збірна Швеції

Шведська збірна розпочала турнір доволі вдало, адже розписати нічию з Іспанією дорогого варте. Потім скандинави з мінімальним рахунком обіграли Словаччину і врешті-решт в останньому турі в шаленій перестрілці декласували Польщу. Саме останній поєдинок викликав хвилю захвату та щирої вдячності в українських вболівальників.

Хай там що, але Швеція вже показала свою потужність. Виграти групу в якій були Іспанія та Польща апріорі нелегко. Команда Янне Андерссона хоч і поїхала на це Євро-2020 без Златана Ібрагімовича, але все одно має свої козирі. Перш за все Швеція сильна командною грою та самовіддачею. Дисципліна та організованість - запорука успіху цієї скромної, на перший погляд, команди.

Шведи грають у силовий футбол, воліють оборонятися у компактних 4-4-2 й чекати свій шанс у контратаці. Цей колектив гарно навчений своєму стилю й однозначно він влаштує перевірку на міцність команді Шевченка, яка навпаки більше ставить на комбінаційний футбол з м'ячем. Отож, це буде ще й битва різних філософій. Чи витримають українці іспит потужних шведів?

Хто не зіграє?

Збірній України в цьому матчі не допоможе вінгер Олександр Зубков, який зазнав травму в 1-му турі проти Нідерландів. Також табір збірної покинув захисник Денис Попов, який ще не грав на цьому Євро. У шведів кадрових втрат немає.

Орієнтовні склади

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Шапаренко, Малиновський, Ярмоленко, Яремчук

Швеція: Ольсен, Лустіг, Ліндельоф, Даніелсон, Аугустінссон, Екдаль, Ольссон, Ларссон, Форсберг, Ісак, Квайсон

Слова перед матчем

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко:

"Сподіваємося, що вболівальники приїдуть і підтримають нас. Команда зробить усе для позитивного результату, буде намагатися грати на межі своїх можливостей. Виправдовуватися й дарувати якісь обіцянки ніхто не буде. Ми готуємося та хочемо провести хороший поєдинок".

"Швеція? Дуже хороша команда, з величезною повагою ставлюся до них. Вони мають певний стиль, особливо вертикальні передачі, у них двоє хороших нападників. Команда дуже силова, практично не програє єдиноборства, добре грає на другому поверсі. Швеція заслуговує на повагу".

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон:

"Ми добре вивчили збірну України й, сподіваюся, завтра отримаємо з цього дивіденди. Ми повинні скористатися фізичною перевагою над нашим суперником. Так, на груповому етапі ми не забили жодного м'яча після розіграшів стандартних положень. Сподіваюся, завтра ця статистика зміниться. Збірна України? У неї є Ярмоленко, чиї удари дуже небезпечні, Малиновський, який виступає за "Аталанту". У цій команді зібрано багато кваліфікованих виконавців".

Арбітр

Судити матч буде досвідчений італійський рефері Даніеле Орсато.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін