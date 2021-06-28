Швеція - Україна: де дивитися матч Євро-2020

Збірна України вп'яте у своїй історії зіграє проти Швеції.

29 червня на "Гемпден Парк" у Глазго відбудеться поєдинок 1/8 фіналу Євро-2020. Збірна Швеції протистоятиме українській команді. УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Швеція - Україна. Швеція - Україна: де дивитися матч Пряму трансляцію двобою шведської та української команд можна буде подивитися на телеканалі ТРК "Україна". Також гру в прямому ефірі покажуть телеканали "Футбол 1" й "Футбол 2". Початок зустрічі - о 22.00. Читайте такожШвеція - Україна: прогноз букмекерів на матч Євро-2020 Швеція - Україна: перед матчем Україна вийшла в плей-оф з третього місця в групі, ставши однією з чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця.

Швеція набрала 7 очок і стала першою в одній групі з Іспанією, Словаччиною та Польщею.

Футболісти збірної України оцінили вихід в плей-оф на Швецію.

У попередній раз Україна і Швеція зустрічалися на Євро-2012. Тоді українці здобули перемогу завдяки дублю Андрія Шевченка - 2:1. До цього команди тричі зустрічалися в неофіційних матчах: Україна один раз виграла, один раз програла і ще раз перемогла в серії пенальті.

Вже відомо, який арбітр розсудить поєдинок між шведами та українцями. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Артем Будрін

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