Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук - головна ударна сила України в атаці / фото REUTERS
29 червня на "Гемпден Парк" у Глазго відбудеться поєдинок 1/8 фіналу Євро-2020. Збірна Швеції протистоятиме українській команді.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Швеція - Україна.
Швеція - Україна: де дивитися матч
Пряму трансляцію двобою шведської та української команд можна буде подивитися на телеканалі ТРК "Україна".
Також гру в прямому ефірі покажуть телеканали "Футбол 1" й "Футбол 2".
Початок зустрічі - о 22.00.
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Швеція - Україна: перед матчем
- Україна вийшла в плей-оф з третього місця в групі, ставши однією з чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця.
- Швеція набрала 7 очок і стала першою в одній групі з Іспанією, Словаччиною та Польщею.
- Футболісти збірної України оцінили вихід в плей-оф на Швецію.
- У попередній раз Україна і Швеція зустрічалися на Євро-2012. Тоді українці здобули перемогу завдяки дублю Андрія Шевченка - 2:1. До цього команди тричі зустрічалися в неофіційних матчах: Україна один раз виграла, один раз програла і ще раз перемогла в серії пенальті.
- Вже відомо, який арбітр розсудить поєдинок між шведами та українцями.
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