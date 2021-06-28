Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук - головна ударна сила України в атаці / фото REUTERS

29 червня на "Гемпден Парк" у Глазго відбудеться поєдинок 1/8 фіналу Євро-2020. Збірна Швеції протистоятиме українській команді.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Швеція - Україна.

Швеція - Україна: де дивитися матч

Пряму трансляцію двобою шведської та української команд можна буде подивитися на телеканалі ТРК "Україна".

Також гру в прямому ефірі покажуть телеканали "Футбол 1" й "Футбол 2".

Початок зустрічі - о 22.00.

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Швеція - Україна: перед матчем

  • Україна вийшла в плей-оф з третього місця в групі, ставши однією з чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця.
  • Швеція набрала 7 очок і стала першою в одній групі з Іспанією, Словаччиною та Польщею.
  • Футболісти збірної України оцінили вихід в плей-оф на Швецію.
  • У попередній раз Україна і Швеція зустрічалися на Євро-2012. Тоді українці здобули перемогу завдяки дублю Андрія Шевченка - 2:1. До цього команди тричі зустрічалися в неофіційних матчах: Україна один раз виграла, один раз програла і ще раз перемогла в серії пенальті.
  • Вже відомо, який арбітр розсудить поєдинок між шведами та українцями.

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Автор: Артем Будрін