Лука Модріч вважає, що суддя несправедливо призначив пенальті у ворота збірної Хорватії.

У вівторок, 13 грудня, в рамках 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу збірна Хорватії з розгромним рахунком програла Аргентині.

Капітан хорватської національної команди Лука Модріч прокоментував результат матчу і заявив, що арбітр зустрічі призначив неіснуючий пенальті, чим зламав гру.

"Найбільше мене турбує перший гол. На мій погляд, там не було пенальті. Арбітр повинен був призначити кутовий на нашу користь, але не зробив цього, а потім призначив неіснуючий пенальті. Це зламало гру.

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До пенальті ми добре грали, контролювали гру. Нам трохи не вистачило гостроти в атаці, щоб бути більш небезпечними. Але до голу Аргентини у нас не було проблем, вони не доставляли нам проблем аж до пенальті. Це засмучує. Незабаром вони забили другий гол. Після такого важко грати", - наводить слова Модрича Sportske Novosti.

Нагадаємо, збірна Аргентини відкрила рахунок у матчі з Хорватією, реалізувавши 11-метровий удар, який суддя призначив за фол воротаря Ліваковіча проти аргентинського форварда Хуліо Альвареса. Пенальті реалізував Ліонель Мессі. Ще два голи у ворота хорватів забив Хуліо Альварес.

У фіналі ЧС-2022 збірна Аргентини зустрінеться з переможцем пари Франція - Марокко. Національна команда Хорватії зіграє в матчі за третє місце.

Фінал чемпіонату світу в Катарі відбудеться 18 грудня, матч за треье місце - 17 грудня.

Додамо, що на ЧС-2018 збірна Хорватії дійшла до фіналу, де поступилася національній команді Франції.

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