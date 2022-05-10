Клуб Бундесліги "Майнц" висловив свою солідарність з Україною.

Клуб німецької Бундесліги "Майнц" презентував домашню форму на сезон 2022/2023.

У новій екіпіровці присутні елементи на підтримку України, яка бореться з російськими окупантами.

На передній частині футболки розміщений логотип благодійно спонсора клубу, який зображений у вигляді контуру серця синьо-жовтого кольору. А також напис "You'll never walk alone" ("Ти ніколи не будеш один"), нанесена синьо-жовтими літерами.

Під час відеопрезентації гравці звернулися до спортивної спільноти.

"Щотижня ми виходимо на поле і граємо у футбол. І це чудово. Це стосується нас, це об'єднує нас. Але у світі відбуваються речі, через які футбол здається неактуальним.

Боротьба. Вбивства. Люди втрачають своїх близьких. Безглузді війни у всьому світі. Щотижня ми співаємо "You'll never walk alone", І це не тільки про футбол. Це про підтримку страждаючих людей. Це не лише боротьба один за одного на полі, це боротьба за мир", – йдеться у зверненні.

Футболісти вперше одягнуть нову форму в домашньому матчі проти "Айнтрахта" в суботу, 14 травня.

Крім того, ФК "Майнц" організував благодійну програму в рамках реалізації цієї форми. Кожні 10 євро від покупки будуть передані Фонду "Кращий світ" на допомогу Україні.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже більше двох місяців.

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