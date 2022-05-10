Клуб німецької Бундесліги "Майнц" презентував домашню форму на сезон 2022/2023.
У новій екіпіровці присутні елементи на підтримку України, яка бореться з російськими окупантами.
На передній частині футболки розміщений логотип благодійно спонсора клубу, який зображений у вигляді контуру серця синьо-жовтого кольору. А також напис "You'll never walk alone" ("Ти ніколи не будеш один"), нанесена синьо-жовтими літерами.
Під час відеопрезентації гравці звернулися до спортивної спільноти.
"Щотижня ми виходимо на поле і граємо у футбол. І це чудово. Це стосується нас, це об'єднує нас. Але у світі відбуваються речі, через які футбол здається неактуальним.
Боротьба. Вбивства. Люди втрачають своїх близьких. Безглузді війни у всьому світі. Щотижня ми співаємо "You'll never walk alone", І це не тільки про футбол. Це про підтримку страждаючих людей. Це не лише боротьба один за одного на полі, це боротьба за мир", – йдеться у зверненні.
🕊️🇺🇦 pic.twitter.com/nhM0eh1fWm— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) May 9, 2022
Футболісти вперше одягнуть нову форму в домашньому матчі проти "Айнтрахта" в суботу, 14 травня.
Крім того, ФК "Майнц" організував благодійну програму в рамках реалізації цієї форми. Кожні 10 євро від покупки будуть передані Фонду "Кращий світ" на допомогу Україні.
Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже більше двох місяців.
Чемпіонат Німеччини: положення команд
- "Баварія" достроково стала чемпіоном Німеччини, обігравши в матчі 31-го туру Бундесліги "Боруссію" Дортмунд.
- Після 33-х зіграних турів в активі "Баварії" 76 очок. У "Боруссії" Д, яка йде на другому місці, 66 зароблених балів.
- Третій рядок турнірної таблиці Бундесліги за "Байєром". У леверкузенсокго колективу 61 очко.
- "Майнц" йде на 9-й сходинці в турнірній таблиці Бундесліги, маючи в своєму активі 45 зароблених балів.
- У зоні вильоту знаходяться: "Штутгарт" (16-е місце, 30 очок), "Армінія" (17-е місце, 27 очок), "Гройтер Фюрт" (18-е місце, 18 очок).