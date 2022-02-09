Український захисник, за версією англійських ЗМІ, здав позитивний тест на коронавірус.

Наставник "Евертона" Френк Лемпард підбив підсумки після поразки своєї команди у 24-му турі АПЛ. Нагадаємо, що "іриски" поступилися "Ньюкаслу" (1:3).

Лемпард після гри нарікав на відсутність Віталія Миколенка. Британські ЗМІ писали, що захисник збірної України заразився ковідом. Сам тренер дав наступний коментар:

"Відсутність Миколенка порушила мої плани, тому що він - єдиний лівий захисник з робочою лівою ногою. У нас є Кенні, який теж може зіграти на цьому фланзі, а проти "Ньюкасла" ви там могли бачити Таунсенда. Ми можемо бути ефективними, але втрата "лівоногого" лівого захисника - це непросто. Сподіваємось, що Миколенко повернеться до наступного матчу", - сказав Френк для BeanymanSports.

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"Евертон": результати в сезоні

"Евертон" за весь сезон здобув всього п'ять перемог в АПЛ. Поки команда йде 16-ю в чемпіонаті, всього на три очки випереджаючи зону вильоту (при одному матчі у запасі).

Також "іриски" вилетіли з Кубка ліги на стадії 1/16 фіналу, поступившись у серії пенальті "КПР", і пройшли до четвертого раунду Кубка Англії, де зустрінуться з "Брентфордом".

Наступний поєдинок в АПЛ "Евертон" проведе 12 лютого проти "Лідса".

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