Наставник "Евертона" Френк Лемпард підбив підсумки після поразки своєї команди у 24-му турі АПЛ. Нагадаємо, що "іриски" поступилися "Ньюкаслу" (1:3).
Лемпард після гри нарікав на відсутність Віталія Миколенка. Британські ЗМІ писали, що захисник збірної України заразився ковідом. Сам тренер дав наступний коментар:
"Відсутність Миколенка порушила мої плани, тому що він - єдиний лівий захисник з робочою лівою ногою. У нас є Кенні, який теж може зіграти на цьому фланзі, а проти "Ньюкасла" ви там могли бачити Таунсенда. Ми можемо бути ефективними, але втрата "лівоногого" лівого захисника - це непросто. Сподіваємось, що Миколенко повернеться до наступного матчу", - сказав Френк для BeanymanSports.
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"Евертон": результати в сезоні
- "Евертон" за весь сезон здобув всього п'ять перемог в АПЛ. Поки команда йде 16-ю в чемпіонаті, всього на три очки випереджаючи зону вильоту (при одному матчі у запасі).
- Також "іриски" вилетіли з Кубка ліги на стадії 1/16 фіналу, поступившись у серії пенальті "КПР", і пройшли до четвертого раунду Кубка Англії, де зустрінуться з "Брентфордом".
- Наступний поєдинок в АПЛ "Евертон" проведе 12 лютого проти "Лідса".
Віталій Миколенко: трансфер в "Евертон"
- Миколенко є вихованцем київського "Динамо". Англійський "Евертон" придбав захисника у киян за 22 мільйони євро.
- Українець підписав з "Евертоном" контракт, який чинний до літа 2026 року.
- Віталій заробляє в "Евертоні" 58 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.
- Миколенко дебютував за новий клуб у Кубку Англії та відіграв 120 хвилин на полі.
- В АПЛ український захисник дебютував у матчі проти "Норвіча" (1:2).