Шведський півзахисник "Ювентусу" Деян Кулусевскі прокоментував поразку своєї команди.

Ключовий футболіст збірної Швеції Деян Кулусевскі поділився емоціями від поєдинку з Україною, в якому розігрувалася путівка до 1/4 фіналу Євро-2020.

Слова 21-річного хавбека наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми створили достатньо моментів, щоб перемогти в основний час. Але потім я вже думав, що на нас чекає серія пенальті. А потім суперник забив на 120-й хвилині. Це як ніж у серце. Не так ми хотіли закінчити чемпіонат. Коли дивився матч Франції, сказав: "Футбол жорстокий". Сьогодні була наша черга в цьому переконатися. Футбол багато нам дає, але ще більше забирає", - з розпачем сказав Кулусевскі.

Нагадаємо, що герой матчу Артем Довбик побив рекорд зіркового француза у цьому запеклому протистоянні.

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Україна вирвала перемогу у Швеції в овертаймі з рахунком 2:1: відео голів матчу.

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У чвертьфіналі Україна зіграє проти збірної Англії, яка пройшла Німеччину.

Збірна України вперше в історії грала в плей-офф чемпіонату Європи і вперше вийшла в 1/4 фіналу.

Артем Довбик забив дебютний гол за збірну України.

Україна пропустила у всіх десяти матчах на чемпіонатах Європи.

Андрій Ярмоленко взяв участь у п'яти голах збірної України (2 голи і 3 асисти) на Євро-2020.

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Автор: Артем Будрін