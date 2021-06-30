Форвард СК "Дніпро-1" запам'ятає Євро-2020 на все своє життя.

Взяття воріт від Артема Довбика на 121-й хвилині (120:37) увійшло до історії. Цей гол став найбільш пізнім переможним забитим м'ячем в історії чемпіонатів Європи.

Попереднім власником рекорду був знаменитий француз Мішель Платіні, котрий під час Євро-1984 зміг відзначитися у воротах Португалії на 119-й хвилині (118:53).

На додаток, гол Довбика став другим найбільш пізнім забитим голом на чемпіонатах Європи взагалі. Першість продовжує утримувати представник Туреччини Семіх Сентюрк, який забив на 122-й хвилині у чвертьфіналі Євро-2008 у ворота Хорватії (121:01).

Нагадаємо, що сам Довбик скромно прокоментував свій успіх.

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Автор: Артем Будрін