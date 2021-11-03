Георгій Бущан вважає, що рахунок не по грі.

Воротар "Динамо" Георгій Бущан прокоментував домашню поразку від "Барселони" у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Свій коментар він дав в ефірі MEGOGO.

"Я думаю, що рахунок точно не по грі, тому що воротар виручив їх. Засмучені результатом. Ми налаштовувалися і грали на перемогу. Це було видно. На жаль, програли", - сказав Бущан.

При цьому голкіпер висловив думку, що у "Динамо" ще є шанси зіграти на євроарені навесні:

Читайте такожДинамо - Барселона: відео голу

"Це не кінець світу. Перед початком ЛЧ нам теж розповідали. Ми не опускаємо руки, у нас ще два матчі. Ми можемо ще навесні бути в єврокубках".

"Динамо" - "Барселона": підсумки матчу

"Матч "Динамо" - "Барселона" завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол забив Ансу Фаті.

"Динамо" не змогло забити у всіх чотирьох матчах групового етапу ЛЧ в цьому сезоні.

Положення команд у групі Е після чотирьох турів: "Баварія" - 12 очок, "Барселона" - 6, "Бенфіка" - 4, "Динамо" - 1.

"Динамо" в дев'ятий раз програло "Барселоні" в 12 матчах один проти одного при трьох перемогах.

У п'ятому турі ЛЧ "Динамо" 23 листопада прийматиме "Баварію".

Автор: Антон Дудар