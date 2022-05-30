Роберт Левандовскі має намір покинути "Баварію" цього літа.

Нападник збірної Польщі Роберт Левандовскі, схоже, прийняв остаточне рішення щодо свого майбутнього.

Один з найкращих футболістів світу заявив, що більше не бачить себе у складі "Баварії".

"На цей момент я бачу, що моя історія з "Баварією" закінчена. Я не бачу можливості продовжувати нашу співпрацю.

Вважаю, що трансфер стане найкращим варіантом для обох сторін", - наводить слова Левандовскі Фабріціо Романо.

Варто відзначити, що чинний контракт нападника закінчується тільки через рік, а в мюнхенському клубі заявляють, що не мають наміру втрачати свого провідного гравця. Таким чином виходить, що Роберт Левандовскі вирішив піти на конфлікт з "Баварією", щоб перейти в інший клуб.

Головним претендентом на Левандовскі називають "Барселону".

Роберт Левандовскі: кар'єра в "Баварії"