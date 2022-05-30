Нападник збірної Польщі Роберт Левандовскі, схоже, прийняв остаточне рішення щодо свого майбутнього.
Один з найкращих футболістів світу заявив, що більше не бачить себе у складі "Баварії".
"На цей момент я бачу, що моя історія з "Баварією" закінчена. Я не бачу можливості продовжувати нашу співпрацю.
Вважаю, що трансфер стане найкращим варіантом для обох сторін", - наводить слова Левандовскі Фабріціо Романо.
Варто відзначити, що чинний контракт нападника закінчується тільки через рік, а в мюнхенському клубі заявляють, що не мають наміру втрачати свого провідного гравця. Таким чином виходить, що Роберт Левандовскі вирішив піти на конфлікт з "Баварією", щоб перейти в інший клуб.
Головним претендентом на Левандовскі називають "Барселону".
Роберт Левандовскі: кар'єра в "Баварії"
- Левандовскі прийшов до "Баварії" в 2014 році на правах вільного агента. Його попереднім клубом була "Боруссія" Дортмунд.
- У поточному сезоні 33-річний форвард відзначився 35 забитими голами і зробив 3 асисти в 34 матчах Бундесліги. Це дозволило Левандовскі виграти Золоту бутсу в чемпіонаті Німеччини другий сезон поспіль.
- У Лізі чемпіонів поляк відзначився 13 забитими голами в 10 іграх.
- Роберт Левандовскі 10 разів ставав чемпіоном Німеччини, чотири рази вигравав Кубок Німеччини і 6 разів Суперкубок країни. По одному разу поляк перемагав у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та на клубному чемпіонаті світу.
- У 2021 році Роберт Левандовскі був визнаний найкращим футболістом року за версією FIFA.