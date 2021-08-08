"Барселона" та геніальний футболіст попрощалися один з одним.

Феноменальний Ліонель Мессі не зміг стримати своїх емоцій на пресконференції, яка присвячена його відходу з "Барселони" і триває у ці хвилини.

34-річна легенда прибув до залу й збирався виголосити промову перед присутніми на церемонії прощання, але через сльози не зміг розпочати свій спіч. Коли Лео таки заговорив, то всі дізналися подробиці його відходу з "Барселони":

"Я зробив усе можливе, щоб залишитися, це було те, чого я хотів. Я відчував визнання і любов. Сподіваюся, зможу повернутися колись і стати частиною цього клубу. Це мій дім", - сказав Мессі.

"Що ж, варіант із ПСЖ можливий. Я ще ні з ким не домовився. Кілька клубів проявили інтерес, але досі нічого не закрито. Ми ведемо переговори, звичайно ж", - додав Лео.

"У нас дійсно не було проблем з "Барселоною". Ми з клубом домовилися про усі деталі, було повне взаєморозуміння, ніяких розбіжностей. Я був переконаний, що залишаюся в "Барсі". Але виявилось, що це неможливо через правила чемпіонату Іспанії. Коли я дізнався про це, то відчув себе так, немов на мене вилили відро крижаної води. Досі я намагаюся звикнутися з цією думкою".

"Я знизив свою зарплату на 50%, а більше мене ні про що не просили. Чутки про те, що після цього мене попросили відмовитися від ще 30% зарплати - брехня. Такого не було, це неправда. Ми зробили усе можливе, але залишитися я не зміг. Я завжди був чесний з уболівальниками. Навкруги багато чуток, часто вони неправдиві. Найважливіше для мене - сказати людям, які дали мені так багато, правду. З цими людьми я ріс, ми разом раділи".

"У моїй голові зараз багато думок. До цього моменту я ніколи не уявляв, як я житиму, пішовши з "Барси". Моє життя повністю зміниться. Я був в першій команді з 16 років. Прийшов час почати все спочатку", - зазначив Мессі.

💔 Se nos rompe el corazón, Leo 😥 pic.twitter.com/dbqI4DwpmQ — Diario SPORT (@sport) August 8, 2021

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Ліонель Мессі: відхід з "Барселони"

25 серпня минулого року Мессі проінформував "Барселону" про бажання розірвати контракт в односторонньому порядку. Аргентинець вважав, що може скористатися відповідним пунктом у контракті. Однак керівництво "Барселони" не відпустило гравця, а Мессі не став йти до суду проти рідного клубу.

Після завершення минулого сезону Мессі став вільним агентом. Сторони прагнули підписати новий контракт, але через те, що "Барселона" не вписується в ліміт зарплат згідно з правилами чемпіонату Іспанії, угода була заблокована.

Президент "Барселони" Жоан Лапорта назвав причини, через які не вдалося підписати новий контракт з Мессі.

Всього аргентинець зіграв за каталонців 778 матчів, забив 672 голи і віддав 305 гольових передач. Ліонель 10 разів виграв з "Барсою" чемпіонат Іспанії, сім разів Кубок і 8 разів Суперкубок Іспанії, чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів. Мессі володар шести "Золотих м'ячів".

Автор: Артем Будрін