Роберто Де Дзербі прокоментував результат поєдинку з міланським "Інтером".

Головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі поділився враженнями після домашньої нічиєї з міланським "Інтером" у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Слова 42-річного італійського фахівця наводить Sport.ua.

"Думаю, що сьогодні не було ніякого тиску на арбітра. Сьогодні обидві команди показали чудовий футбол. Не варто сьогодні говорити про арбітрів. Травма Траоре - випадковість. Обидві команди зіграли в хороший футбол", - сказав Де Дзербі.

"Вважаю, що "Інтер" ментально сильніший, ніж ми. Навіть коли "Шахтар" довго володів м'ячем, "Інтер" не втратив терпіння, а потім створив нам складності. Ми повинні бути задоволені нічиєю 0:0. На мій погляд, одне очко для "Шахтаря" - це дуже престижний результат", - додав італієць.

"Хто сказав, що П'ятов - герой матчу? "Інтер", Сімоне Індзагі, італійські журналісти? Українські журналісти? Мені так не здається, тому що ми створили багато моментів. П'ятов провів грандіозний матч, але і вся команда провела грандіозний матч. Не вважаю правильним виділяти тільки П'ятова", - зазначив Де Дзербі.

"Шахтар" - "Інтер": підсумки матчу

"Шахтар" набрав перше очко в поточному розіграші ЛЧ. В першому турі "гірники" програли молдавському "Шерифу".

Для "Інтера" це очко також перше, адже вони поступилися "Реалу" в першому турі.

В минулорічному розіграші ЛЧ клуби двічі зустрічалися і обидва рази теж грали з рахунком 0:0.

У 3-му турі "Шахтар" 19 жовтня вдома зіграє проти мадридського "Реала".

Автор: Артем Будрін