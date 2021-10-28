Вітіньо не грав у футбол протягом п'яти місяців.

Бразильський новачок "Динамо" розповів про те, як ледь не помер через бактеріальну інфекцію.

Це сталося, коли Вітіньо вже грав за "Атлетіко Паранаенсе" в Бразилії. Футболіст потрапив до лікарні через інфекцію, яка вразила органи. За два місяці до цього Вітіньо перехворів на коронавірусом - ймовірно, його імунітет був ослаблений. У лікарні бразилець перебував протягом дванадцяти днів.

В інтерв'ю YouTube-каналу SportArena Вітіньо підтвердив, що дійсно міг померти:

"П'ять місяців я не грав у футбол взагалі. Підстригав нігті та заніс бактеріальну інфекцію. Ще б трохи, і я, напевно, з вами б тут не говорив. Але, слава Богу, я тут і втілюю свої мрії".

"У пресі писали правду, що я міг померти. Три дні я був у реанімації, десь між життям і смертю. Ця інфекція атакувала всі мої органи. Якби не Бог, мене б тут сьогодні не було", - також сказав Вітіньо.

Витиньо: трансфер у "Динамо"

22-річний Вітіньо влітку перейшов у "Динамо" з "Атлетіко Паранаенсе", підписавши п'ятирічний контракт.

За неофіційною інформацією, "Динамо" заплатило за вінгера 5,5 мільйона євро.

У складі "Динамо" Вітіньо провів вісім матчів і поки не забив свій дебютний гол.

Автор: Антон Дудар