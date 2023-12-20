Перемогу "Баєру" принесли точні удари Шика і Боніфейса.

У середу, 20 грудня, в рамках 16-го туру німецької Бундесліги "Баєр" здобув розгромну перемогу над "Бохумом".

Гра проходила на стадіоні "БайАрена" в Леверкузені.

Господарі поля вирішили результат поєдинку ще в першому таймі, забивши три м'ячі у ворота суперника. Всі три голи "фармацевтів" забив чеський нападник Патрік Шик.

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На 69-й хвилині Віктор Боніфейс забив четвертий гол "Баєра" в цій грі. Асистував йому Флоріан Вірц.

"Баєр" - "Бохум" - 4:0

Голи: Шик, 30 пен, 32, 45+1, Боніфейс, 69

Леверкузенський "Баєр" набрав 42 очки і зміцнив своє лідерство в турнірній таблиці німецької Бундесліги. "Бохум" з 16 балами займає 14-у позицію.

У наступному турі чемпіонату Німеччини "Баєр" зіграє проти "Аугсбурга", а "Бохум" зустрінеться з "Вердером".

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