Німецький клуб виграв шість матчів з шести в рамках групового раунду Ліги Європи.

У четвер, 14 грудня, відбувся поєдинок шостого туру групового етапу Ліги Європи, в якому "Баєр" приймав "Мольде".

Гра проходила на стадіоні "БайАрена" в Леверкузені і завершилася рахгромною перемогою господарів поля.

У першому таймі футболісти "Баєра" забили три м'ячі - відзначилися Патрік Шик, Едмон Тапсоба і автогол в пасиві Мартіна Еллінгсена. У другому таймі "фармацевти" вразили ворота суперника ще два рази - голи забили Адам Гложек і Ноа Мбамба. "Мольде" забив гол престижу вже за рахунку 5:0. На 76-й хвилині у складі норвезького клубу відзначився Ерік Кітолано.

Відео дня

"Баєр" - "Мольде" - 5:1

Голи: Шик, 6, Тапсоба, 22, Еллінгсен, 25 аг, Гложек, 60, Мбамба, 70 - Кітолано, 76

Огляд матчу:

В іншому поєдинку цієї групи "Карабах" обіграв шведський "Хеккен" з рахунком 2:1.

"Карабах" - "Хеккен" - 2:1

Голи: Леандру Андраде, 1, Бензіа, 45+4 - Хусейнов, 90+4 аг

Вилучення: Вешович, 56

Німецький "Баєр" виграв шість матчів з шести в рамках групового турніру Ліги Європи і з 18 очками посів перше місце в групі Н. На другій позиції з 10 балами розташувався "Карабах". "Мольде" з 7 очками фінішував третім. "Хеккен" посів останнє місце, програвши всі 6 матчів.

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