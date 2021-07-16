Букмекери опублікували коефіцієнти на майбутнього володаря титулу чемпіона України-2021/22.
Київське "Динамо", яке буде захищати звання чемпіона, не пішло у відрив і має такі самі шанси на підсумковий успіх, як і донецький "Шахтар". Букмекери на обох головних фаворитів змагань пропонують однаковий коефіцієнт - 1,90.
Третьою силою УПЛ продовжує бути луганська "Зоря". Ймовірність того, що підопічні Віктора Скрипника візьмуть золоті медалі оцінюється коефіцієнтом 12,00.
В решту команд УПЛ букмекери слабко вірять. На їхню думку, найкращі шанси на тріумф з-поміж інших клубів мають "Колос" та СК "Дніпро-1" - коефіцієнт на обидва колективи складає 50,00.
Нагадаємо, що починаючи з нового сезону на футболках клубів УПЛ буде красуватися гасло "Слава Україні!".
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- З нового сезону чемпіонат України розширено до 16 учасників. Команди зіграють у два кола.
- З першої ліги в УПЛ піднялися "Верес", "Чорноморець" та "Металіст-1925".
Вже затверджений календар першого кола УПЛ.
Також відомий розклад матчів першого туру чемпіонату України-2021/22.
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