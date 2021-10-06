Теему Пуккі заявив, що фінська збірна гратиме більш сміливо, ніж у виїзному матчі.

Нападаючий збірної Фінляндії Теему Пуккі поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі зі збірної України у кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Про це Пуккі сказав під час прес-конференції, передає "Футбол NEWS".

"Виїзна гра була насправді важкою - нам довелося багато працювати в захисті, але вдома все повинно бути по-іншому. Ми будемо більш сміливими, потрібно контролювати м'яч, створювати простір і грати тільки на перемогу", - зазначив Пуккі.

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"Звичайно, сподіваємося на велику підтримку глядачів. Зараз ми у відмінному становищі - маємо однакову кількість очок з Україною, але зіграли менше матчів. Так що все в наших руках", - також сказав нападник.

Фінляндія - Україна: перед матчем

Матч Фінляндія - Україна пройде 9 жовтня на "Олімпійському стадіоні" в Гельсінкі. Початок - о 19.00.

До цього моменту збірні України та Фінляндії набрали 5 очок. Щоправда, "жовто-сині" провели п'ять матчів, а фіни - чотири. Команди займають друге і третє місця в таблиці групи D відповідно.

В рамках першого кола Україна і Фінляндія зіграли внічию - 1:1. Українці тоді вийшли вперед на 80-й хвилині (забив Жуніор Мораес), але пропустили у відповідь після вилучення Віталія Миколенка і пенальті від Теему Пуккі на 89-й.

Перед матчем збірна України зазнала ряд кадрових втрат.

Автор: Антон Дудар