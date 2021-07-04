Тайсон Ф'юрі в черговий раз нагадав усім, що переміг Володимира Кличка.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі потролив Україну, яка розгромно програла Англії в 1/4 фіналу Євро-2020.

Публікація з'явилася в Instagram боксера.

"Я не бачив подібного побиття України з часів Дюссельдорфа 28 листопада 2015 року", - написав Ф'юрі, а також виклав своє фото в рингу з Володимиром Кличком.

Нагадаємо, 28 листопада 2015-го Ф'юрі переміг Кличко. У тому поєдинку британець виграв за очками.

Україна - Англія: підсумки матчу

Збірна України програла Англії з рахунком 0:4: відео голів матчу.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Гаррі Кейн (оцінка - 9,3).

У півфіналі Англія зустрінеться зі збірною Данії, яка пройшла Чехію. Англійці зіграють у півфіналі Євро вперше з 1996 року.

Збірна України пропустила у всіх одинадцяти матчах на чемпіонатах Європи.

Збірна Англії не пропустила на Євро-2020 у п'ятому матчі поспіль.

Англія стала першою збірною в історії чемпіонатів Європи, яка забила три голи головою в одному матчі.

Англійці здобули свою найбільшу перемогу на чемпіонатах Європи

Вихід в 1/4 фіналу є найкращим результатом збірної України на чемпіонатах Європи в історії.

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Автор: Антон Дудар