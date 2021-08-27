Кияни віддали флангового захисника Сідклея в оренду.

Бразильський захисник "Динамо" Сідклей на правах оренди перейшов у грецький ПАОК.

Про це повідомив офіційний сайт ПАОКа.

Оренда 28-річного футболіста розрахована на один сезон. При цьому у грецького клубу буде опція викупу контракту гравця.

Сідклей виступатиме за ПАОК у футболці з №16.

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Сідклей: кар'єра в "Динамо"

Бразильський футболіст перейшов до "Динамо" влітку 2018 року з "Атлетіко Паранаенсе".

Однак бразилець не зміг закріпитися в основному складі "Динамо". За три роки він провів за команду лише 33 матчі, забивши 3 голи і віддавши 3 асисти.

У нинішньому сезоні Сідклей двічі з'явився на полі в матчах УПЛ.

Автор: Антон Дудар