Даніло да Сілва 7 років захищав кольори "Динамо".

Колишній правий захисник київського "Динамо" Даніло да Сілва зізнався, що хотів грати за збірну України.

34-річний бразилець про це розповів для офіційного Ютуб-каналу "Динамо".

"Чому я клав руку на серце під час виконання гімну України? Мій син народився тут. "Динамо" багато дало моїй кар'єрі. Я грав у Лізі чемпіонів, вигравав чемпіонат. Цим я хотів висловити подяку. Можна сказати, що я наполовину українець. Мені дуже подобається Україна", - сказав да Сілва.

"Чи міг я виступати за збірну України? Після п'яти років в цій країні я міг отримати український паспорт. Але УАФ не робив мені пропозиції грати за збірну. Хотів би я за неї виступати? Так. Зараз мені подобається, як грає збірна України. За п'ять років відбулася еволюція. Це хороша і сильна команда", - додав Даніло.

Зазначимо, що за збірну України виступали лише три футболісти бразильського походження: Марлос Ромеро Бонфім, Жуніор Мораєс та Едмар Галовський.

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Даніло да Сілва: трофеї в "Динамо"

Да Сілва зіграв за "Динамо" 222 поєдинки в період з 2010 по 2017 роки.

Бразилець виграв з киянами два Кубки України та один Суперкубок країни.

Даніло також двічі вигравав з "біло-синіми" УПЛ.

Автор: Артем Будрін