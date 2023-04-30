Команда Роберто Де Дзербі продовжує боротися за місце в єврокубках.

У суботу, 29 квітня, відбувся поєдинок 34-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Брайтон" протистояв "Вулвергемптону".

Зустріч проходила на стадіоні "Амекс" і завершилася з рахунком 6:0 на користь господарів поля.

Підопічні Роберто Де Дзербі вже до 40-ї хвилини зняли всі питання про переможця, забивши у ворота суперників чотири м'ячі: двома голами відзначився Паскаль Гросс, по одному голу забили Денні Уелбек і Деніз Ундав.

У другому таймі господарі поля продовжили знущатися над обороною "Вулверхемптона". Перевага команди Роберто Де Дзербі вилилася ще в два забитих м'ячі: дублі оформили Уелбек і Ундав.

"Брайтон" - "Вулвергемптон" - 6:0

Голи: Ундав, 6, 66, Гросс, 13, 26, Уелбек, 39, 48

Огляд матчу:

Перемога в цій грі дозволила "Брайтону" набрати 52 очки. Підопічні Роберто Де Дзербі займають 8-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії. "Вулвергемптон" з 37 очками йде на 13-й позиції.

У наступному турі АПЛ "Брайтон" зіграє проти "Манчестер Юнайтед" (4 травня), а "Вулверхемптон" зустрінеться з "Астон Віллою" (6 травня).

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