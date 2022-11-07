Суддя видалив в цілому 10 футболістів і головного тренера "Боки Хуніорс".

У ніч на 7 листопада відбувся фінал Трофею чемпіонів Аргентини, в якому зустрічалися "Бока Хуніорс" і "Расінг".

В основний час команди не змогли виявити переможця, зігравши 1:1. У складі "Боки" забив Норберто Бріаско, а у "Расінга" - Матіас Рохас.

У додатковий час переможний гол забив футболіст Расінга Карлос Алькарас, який відзначився взяттям воріт на 119-й хвилині.

Відразу після голу на футбольному полі спалахнула бійка, в результаті якої головний арбітр зустрічі Факундо Тельо видалив 10 гравців - трьох у складі "Расінга" і сімох в "Боки". Також був вилучений головний тренер "Боки Хуніорс" Уго Ібарра.

Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь "Расінга". Арбітр достроково дав фінальний свисток, команди не дограли повністю компенсований час до другого екстра-тайму через малу кількість футболістів на полі.

Примітно, що червоні картки у складі команди з Буенос-Айреса отримали два гравці, які раніше були на контрактах в українських клубах – Луїс Адвінкула (екс-захисник "Таврії") і Карлос Самбрано (екс-захисник "Динамо").

Огляд матчу:

Facundo Tello gears up for the World Cup with a spectacular display in Boca v Racing pic.twitter.com/uoCbfMnoUy — James Dart (@James_Dart) November 6, 2022

Додамо, що Трофей чемпіонів - це поєдинок, в якому традиційно зустрічаються чемпіон країни і володар Кубка професійної ліги Аргентини. В обох турнірах переміг "Бока Хуніорс", тому друга путівка в матч за Трофей чемпіонів була розіграна між "Расінгом"(срібло чемпіонату Аргентини) і "Тігре" (фіналістом Кубка ліги).

У 2021 році переможцем турніру став "Рівер Плейт".

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