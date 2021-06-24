Боярський пообіцяв вболівати за українських гравців / Фото УНІАН, Андрій Канищев

Російський виконавець й затятий фанат «Зеніта» Михайло Боярський оцінив перспективи Збірної України на Євро-2020.

Про це пише Sport Express.

Він констатував, що українці зіграли на європейському полі краще за росіян. Боярський привітав нашу Збірну з виходом у плей-офф Євро-2020.

«Вітаю українців! Молодці» Так, вони можуть дійти до півфіналу. Але є і свої моменти. І я погоджуся, що Україна поки на голову сильніша за наших. Успіхів українцям! Будемо вболівати за них», – сказав співак.

Збірна України на Євро-2020: результати

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Автор: Яна Ставська