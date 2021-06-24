Він констатував, що українці проявилися у грі на Євро-2020 краще, ніж росіяни.

Російський виконавець й затятий фанат «Зеніта» Михайло Боярський оцінив перспективи Збірної України на Євро-2020.

Про це пише Sport Express.

Він констатував, що українці зіграли на європейському полі краще за росіян. Боярський привітав нашу Збірну з виходом у плей-офф Євро-2020.

«Вітаю українців! Молодці» Так, вони можуть дійти до півфіналу. Але є і свої моменти. І я погоджуся, що Україна поки на голову сильніша за наших. Успіхів українцям! Будемо вболівати за них», – сказав співак.

Збірна України на Євро-2020: результати

У стартовому матчі на турнірі українці в Амстердамі програли збірній Нідерландів з рахунком 2: 3.

У 2-му турі "жовто-синім" вдалося в Бухаресті обіграти Північну Македонію.

У третьому турі Україна програла Австрії в Бухаресті з рахунком 0:1.

У підсумку українська збірна посіла в групі С третє місце, але вийшла в плей-оф. "Жовто-сині" стали однією з чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця.

Суперником збірної України з плей-оф стала команда Швеції. Українці проведуть матч 29 червня в Глазго.

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Автор: Яна Ставська