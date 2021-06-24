Боярський пообіцяв вболівати за українських гравців / Фото УНІАН, Андрій Канищев
Російський виконавець й затятий фанат «Зеніта» Михайло Боярський оцінив перспективи Збірної України на Євро-2020.
Про це пише Sport Express.
Він констатував, що українці зіграли на європейському полі краще за росіян. Боярський привітав нашу Збірну з виходом у плей-офф Євро-2020.
«Вітаю українців! Молодці» Так, вони можуть дійти до півфіналу. Але є і свої моменти. І я погоджуся, що Україна поки на голову сильніша за наших. Успіхів українцям! Будемо вболівати за них», – сказав співак.
Збірна України на Євро-2020: результати
- У стартовому матчі на турнірі українці в Амстердамі програли збірній Нідерландів з рахунком 2: 3.
- У 2-му турі "жовто-синім" вдалося в Бухаресті обіграти Північну Македонію.
- У третьому турі Україна програла Австрії в Бухаресті з рахунком 0:1.
- У підсумку українська збірна посіла в групі С третє місце, але вийшла в плей-оф. "Жовто-сині" стали однією з чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця.
- Суперником збірної України з плей-оф стала команда Швеції. Українці проведуть матч 29 червня в Глазго.
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