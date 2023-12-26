"Борнмут" піднявся на десяту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

У вівторок, 26 грудня, відбувся поєдинок 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Борнмут" приймав "Фулхем".

Гра проходила на стадіоні "Віталіті" і завершилася розгромною перемогою господарів поля.

Перший гол у матчі футболісти "Борнмута" забили в кінцівці першого тайму - Джастін Клюйверт забив з передачі Алекса Скотта. На 62-й хвилині гри Доменік Соланке реалізував пенальті і подвоїв перевагу "вишень". Крапку у грі поставив Луїс Сіністерра. Колумбійський нападник "Борнмута" забив з передачі Девіда Брукса на 90+3-й хвилині.

"Борнмут" - "Фулхем" - 3:0

Голи: Клюйверт (44), Соланке (62, з пенальті), Сіністерра (90+3)

Огляд матчу:

Відзначимо, що український захисник "Борнмута" Ілля Забарний вийшов на цю гру в стартовому складі і відіграв повний матч. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 7,3 бала.

"Борнмут" набрав 25 очок за 18 ігор і піднявся на 10-е місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Фулхем" з 21 балом займає 13-у позицію.

У наступному турі чемпіонату Англії "Борнмут" зіграє проти "Тоттенхема", а "Фулхем" зустрінеться з "Арсеналом".

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