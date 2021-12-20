Дружина захисника "Шахтаря" поділилася новим знімком з відпочинку.

Українська журналістка і модель Дарина Савіна, яка є дружиною захисника донецького "Шахтар" Валерія Бондаря, поділилася відвертими фото з відпочинку на Мальдівах.

У своєму Instagram Савіна виклала серію знімків, на яких вона повністю оголена позує в пінній ванні з пелюстками квітів.

Даним знімком Дарина привіталася зі своїми підписниками.

"Доброго ранку, світ", - написала Савіна.

Валерій Бондар в коментарі під фото написав: "Ти мій світ, моє життя".

Читайте такожФутболіст Шахтаря та збірної України у 19 років стане татком (фото)Пост менш ніж за годину зібрав майже 4 тисячі лайків і десятки коментарів, в яких шанувальники Савіної висловлювали своє захоплення красою ведучої: "Богиня", "Яка краса Даша, ви чарівна", "Чарівна", "Найсексуальніша", "Красуня", "Сексуальна" і так далі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Володимир Медяник