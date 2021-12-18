Георгій Судаков поділився радісною звісткою.

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков наразі перебуває на відпочинку у Домініканській Республіці разом зі своєю нареченою Єлизаветою.

Талановитий футболіст повідомив у себе в Instagram, що він стане батьком.

"Під твоїм серцем стукає друге. Незабаром нас буде троє", - так підписав фото зі своєю дівчиною Георгій.

19-річний Судаков освідчився Єлизаветі раніше.

Георгій зіграв за "Шахтар" 14 матчів у всіх турнірах в поточному сезоні й відзначився чотирма забитими м'ячами. У Судакова три поєдинки за національну збірну України. Він їздив на Євро-2020, але на полі не з'являвся.

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Автор: Артем Будрін