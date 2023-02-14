Вукраїнському клубі пояснили причини скандального інциденту на зборах у Туреччині.

Напередодні стало відомо, що 13 лютого в турецькому готелі Royal Seginus сталася масова бійка між футболістами українського "Миная" і російського "Шинника".

Український клуб на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці опублікував заяву, в якій підтвердив факт конфлікту і, внаслідок, бійки. Також у зверненні описуються деталі скандального інциденту.

"Причиною сутички стала ганебна поведінка футболістів російської команди по відношенню до працівниці готелю і провокаційні вигуки в бік закарпатців.

Відео дня

Інформація російських пропагандистських ЗМІ про те, що гравці "Миная" змушували співати гімн представників "Шинніка" і побили гравця в ліфті - традиційна маячня.

Бійка дійсно сталася, але вже на поверсі, де зупинилися росіяни, і в рівних складах. Кількість постраждалих з боку "Шинніка" лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще як "кидають".

Вже після закінчення бійки, коли представники "Миная" були в номерах, росіяни продовжили бійку між собою. Тих, хто намагався зупинити сутичку, звинуватили в підтримці України. Втрутитися довелося місцевій поліції, щоб заспокоїти росіян", - йдеться в повідомленні.

Нові подробиці конфлікту повідомив також Telegram-канал "БОМБАРДИР".

За інформацією джерела, нападник "Миная" Данило Колесник заступився за прибиральницю, якій в стані алкогольного сп'яніння нахамив росіянин.

Стверджується, що футболіст "Шинніка" обригав туалет. Після цього громадянин країни-терориста почав вести себе неадекватно по відношенню до жінки, яка працює в готелі. Колесник за неї заступився і почалася бійка.

За попередніми даними, в результаті масової бійки четверо гравців російського клубу з травмами опинилися в медпункті.

Вас також можуть зацікавити новини: