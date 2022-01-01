У 21-му турі АПЛ зустрінуться одні з головних претендентів на чемпіонство.

У неділю, 2 січня, в рамках 21-го туру чемпіонату Англії з футболу лондонський "Челсі" поміряється силами з "Ліверпулем". Гра пройде на стадіоні "Стемфорд Брідж" в Лондоні.

У цьому поєдинку зустрінуться одні з головних претендентів на чемпіонський титул в АПЛ. "Ліверпуль" у разі перемоги над "синіми" зможе обійти їх в турнірній таблиці чемпіонату і вийти на другу позицію.

Читайте такожЗіркового футболіста Манчестер Сіті побили та пограбували (фото)У стані обох колективів є невеликі кадрові проблеми перед матчем. У "Челсі" в поєдинку проти "червоних" не зможуть зіграти захисники Ріс Джеймс, Тьяго Сілва і Бен Чілуелл. Також під питанням участь у грі нападника Тімо Вернера, захисника Андреаса Крістенсена і півзахисника Лофтуса-Чіка. Юрген Клопп у свою чергу в дуелі з "пенсіонерами" не зможе розраховувати на голкіпера Адріана, захисника Ендрю Робертсона і півзахисника Харві Еліота. Під питанням участь у поєдинку нападників Мінаміно і Орігі, а також іспанського півзахисника Тьяго Алькантари.

Челсі - Ліверпуль: де дивитися матч

У прямому ефірі протистояння грандів англійського футболу покаже телеканал "Setanta Sports".

Також трансляція матчу 21-го туру АПЛ буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Початок зустрічі - о 18.30.

Челсі - Ліверпуль: прогноз на матч

Фаворитом цього протистояння букмекери вважають гостей.

На перемогу "Ліверпуля" дають коефіцієнт 2.58, на нічию - 3.54, а перемога "Челсі" оцінюється коефіцієнтом 2.81.

На те, що підопічні Томаса Тухеля зможуть не програти, букмекери встановили коефіцієнт 1.58, в той же час, коефіцієнт на те, що не програють гості - 1.47.

Читайте такожЛегендарний екс-капітан збірної Англії офіційно повернувся в ЧелсіБукмекери впевнені, що матч "Челсі" - "Ліверпуль" вийде результативним: тотал більше 2.5 м'яча йде за 1.79, а тотал менше 2.5 м'яча - за 2.15. Якщо заб'ють господарі, зіграє коефіцієнт 1.29. Гол гостей доступний в букмекерських конторах з коефіцієнтом 1.25. Поставити на "обидві заб'ють" можна за 1.64.

Челсі - Ліверпуль: перед матчем