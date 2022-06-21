Футбольний клуб "Рух" відновив тренувальний процес і почав підготовку до нового сезону чемпіонату України.
В інтерв'ю клубній прес-службі головний тренер команди Леонід Кучук прокоментував відновлення тренувань львівського колективу.
Білоруський фахівець розповів про плани і спаринги першого тренувального збору, талановиту молодь та футбол під час війни. Також тренер зізнався, що вчить українську мову і хоче давати інтерв'ю тільки українською.
"На першому тренуванні було багато емоцій, адже команда приступила до підготовки до сезону. У нас велика група гравців. Розділили їх на дві групи по 25 футболістів, провели 2 заняття. Наступного тижня з'явиться ще одна група. Всі вони будуть тренуватися за загальною програмою, і тренерський штаб докладе максимум зусиль, щоб добре їх підготувати.
Плани на цей тренувальний збір? Поки немає сенсу форсувати підготовку, зараз будуть в основному стягуючі тренування. Звичайно, плануємо спаринги для кожної групи гравців. Перший спаринг хочемо зіграти вже цими вихідними. Також у нас є домовленість з польською "Ягеллонією" з Білостока про контрольну зустріч. Її проведемо 6 липня. Попереду у нас багато роботи.
Залучаємо до тренувань з основою багато молоді. Ці хлопці повинні терпіти і чекати свого шансу. Щоб потрапити в головну команду, їм доведеться пройти кілька рівнів підготовки. У нас за основу вже грали молоді виконавці. Почесний Президент "руху" Григорій Козловський неодноразово зазначав, що за молоддю майбутнє команди. Ми даємо їм таку можливість, створюємо умови для здорової конкуренції, в якій ці хлопці можуть прогресувати.
Футбол під час війни це новий досвід не тільки для футболістів і тренерського штабу. Я вірю, що все буде добре, настане мир в Україні і наше молоде покоління не боятиметься ракет і вибухів, а гратиме у футбол і радуватиме вболівальників. Я щасливий, що маю можливість тренувати таку велику кількість талановитої молоді, і докладу всіх зусиль, щоб передати їм свій досвід.
Крім цього я ставлю перед собою завдання розмовляти українською мовою. Намагаюся його покращувати кожен день і буду давати інтерв'ю тільки українською", - сказав Кучук.
Нагадаємо, через розв'язану РФ повномасштабну війну, чемпіонат України з футболу був завершений достроково. Турнірна таблиця УПЛ сезону 2021/22 років зафіксована станом на 24 лютого 2022 року.
"Рух" посів 11-е місце в турній таблиці, заробивши за 17 зіграних матчів 18 очок.
Леонід Кучук: кар'єра
- Кучук очолює ФК "Рух" з 4 серпня 2021 року.
- У чемпіонаті України Леонід Кучук також працював у київському "Арсеналі" та "Сталі" Кам'янське.
- За підсумками сезону 2011/12 був визнаний найкращим тренером чемпіонату України.
- Довгий період часу працював в "Шерифі". З цим клубом 6 разів ставав чемпіоном Молдови, по три рази вигравав Кубок і Суперкубок країни.