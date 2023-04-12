Роман Зозуля прокоментував кадри відрізання голови російськими окупантами українському полоненому.

Колишній нападник національної збірної України з футболу Роман Зозуля, який грає за іспанський клуб "Райо Махадаонда", прокоментував резонансне відео страти українського військовополоненого російськими окупантами.

Футболіст зазначив, що ці кадри ще більше згуртують український народ і закликав більше донатити на ЗСУ, щоб допомогти захисникам України перемогти в цій війні.

"Я не буду викладати відео, де свинорилі ріжуть нашого героя. Я не можу. Просто біль і злість. Хочу сказати тільки одне - це не люди. Це навіть не покидьки. Це сміття. Весь народ цієї нації, хто досі підтримує війну - сміття. Їх не можна жаліти.

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Це відео не може зламати нас. Воно тільки згуртує і згенерує ще більше люті і гніву. Тепер наші воїни будуть знищувати вас ще більше. Без жалю, без зайвих думок – знищувати.

А народу потрібно перевести свою лють в донати. Ще більше допомагати нашій армії. Виродки, вас навіть в пеклі будуть чорти катувати так, як ще нікого не катували. Друзі - гуртуэмось і донатимо на перемогу! На помсту!", - написав Роман Зозуля у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, 11 квітня в інтернеті з'явилося відео жорстокої розправи над українським військовополоненим. На опублікованих кадрах видно, як окупанти відрізають голову ще живому бійцю ЗСУ.

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