Дмитро Коцюбайло загинув у боях за Донбас.

Колишній нападник збірної України Роман Зозуля прокоментував загибель 27-річного Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі".

За інформацією українського політика Борислава Берези, воїн отримав смертельне поранення під Бахмутом - осколок влучив у шию. Лікарі не змогли врятувати бійця.

"У боях за Бахмут загинув справжній син України. "Да Вінчі". Дмитро Коцюбайло. Справжній воїн і герой. Він - перший доброволець, який отримав за життя вищу відзнаку - Герой України.

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Шкода, що в цій війні ми втрачаємо таких людей. Радий, що наша команда хоч трохи, але допомогла їх підрозділу не так давно.

Спочивай з миром. Ніколи не забудемо і не пробачимо. Честь", - написав Роман Зозуля у своєму Телеграм-каналі.

Дмитро Коцюбайло взяв участь у російсько-українській війні з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення був комбатом 67-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

У 2021 році Володимир Зеленський нагородив Дмитра Коцюбайла званням Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

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