Кумедний епізод стався в чемпіонаті Бразилії.

Бразильський футболіст Веллінгтон Сілва відзначився безглуздою симуляцією в матчі 34-го туру чемпіонату Японії "Йокогама Марінос" - "Гамба Осака".

Ближче до кінця матчу Сілва намагався перешкодити супернику ввести м'яч у гру з ауту. При цьому він буцнув його головою в лікоть, після чого подивився в бік арбітра, схопився за голову і впав на газон.

Арбітр не купився на симуляцію футболіста і показав йому жовту картку.

Ролик з симуляцією Сілви став вірусним в мережі.

"Занадто хороший спектакль", "Терміново відвезіть його в лікарню", "Це просто ганьба", "Судячи з падіння, мозок був пошкоджений досить серйозно. Йому краще більше не грати у футбол", - коментують фанати.

Веллінгтон Сілва: кар'єра

Веллінгтон Сілва на зорі своєї кар'єри перейшов з бразильського "Флуміненсе" в "Арсенал", але за "канонірів" так і не зіграв, виступаючи в орендах за ряд іспанських клубів ("Леванте", "Мурсію" та інші), а також англійський "Болтон".

Потім він повернувся у "Флуміненсе", також виступав за "Інтернасьональ", а тепер захищає кольори японської команди "Гамба Осака".

У поточному сезоні 28-річний вінгер провів 27 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 4 гольові передачі.

Автор: Антон Дудар