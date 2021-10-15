Ілля Забарний і Михайло Мудрик залишилися за межами топ-20.

Названо імена двадцяти претендентів на нагороду Golden Boy-2021, яка вручається найкращому молодому футболісту Європи за підсумками року.

У топ-40 претендентів були відразу два українці: Ілля Забарний та Михайло Мудрик, проте обидва не потрапили до двадцятки найкращих.

Список фіналістів опублікований на сайті видання Tuttosport, яке є засновником премії.

У початковому списку претендентів значилося 100 футболістів, але за підсумками трьох етапів голосування вболівальників були виключені 80 претендентів.

Список фіналістів:

Карім Адейемі ("Зальцбург"), Джуд Беллінгем, Джованні Рейна (обидва - "Боруссія" Д), Едуардо Камавінга ("Реал"), Шарль де Кетеларе ("Брюгге"), Гаві, Педрі (обидва - "Барселона"), Брайан Хілл ("Тоттенхем"), Райан Гравенберх, Юрр'єн Тімбер (обидва - "Аякс"), Мейсон Грінвуд ("МЮ"), Даніель Мальдіні ("Мілан"), Джамал Мусіала ("Баварія"), Нуну Мендеш (ПСЖ), Роберто Пікколі ("Аталанта"), Єремі Піно ("Вільярреал"), Родріго ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал"), Вілліам Саліба ("Марсель") і Флоріан Вірц ("Байєр").

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Golden Boy: що потрібно знати

Переможця назвуть 13 грудня під час гала-концерту в Турині.

Минулого року переможцем премії Golden Boy став нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холанд.

У різні роки цю нагороду вигравали Ліонель Мессі, Поль Погба, Кіліан Мбаппе та інші.

Автор: Антон Дудар