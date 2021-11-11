Без лідерів Динамо: Петраков оголосив склад збірної України на матч з Болгарією

У заявку на матч проти Болгарії не потрапили два лідери київського "Динамо".

У четвер, 11 листопада, збірна України проведе контрольний поєдинок проти національної збірної Болгарії. Гра пройде в Одесі на стадіоні "Чорноморець". УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Болгарія. Виконуючий обов'язки головного тренера Олександр Петраков оголосив заявку збірної України на матч. Примітно, що до складу на гру з болгарами не потрапили лідери київського "Динамо" Микола Шапаренко та Ілля Забарний. Заявка збірної України на матч з Болгарією: Воротар: Бущан, П'ятов, Різник Захисник: Соболь, Качараба, Кривцов, Корнієнко, Тимчик, Караваєв, Матвієнко Півзахисник: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновський, Зубков, Буяльський, Циганков, Зінченко, Гармаш, Коваленко Нападник: Яремчук, Сікан, Довбик Читайте такожЄвропейська кваліфікація ЧС-2022: розклад матчів 9-го туруНагадаємо, в. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков прокоментував підготовку національної команди до поєдинку проти Боснії і Герцеговини через контрольний матч з Болгарією. Україна - Болгарія: перед матчем Історія протистоянь між командами налічує 4 зустрічі: тричі перемагала Україна (3:0, 1:0 і 1:0) і один раз була зафіксована нічия (1:1). Це все були Товариські матчі.

25 гравців викликано в розташування команди. Травмованого Віталія Миколенка у таборі замінив Віктор Корнієнко.

Розсудить суперників бригада арбітрів з Туреччини на чолі з Ардою Кардезлером. Обов'язки четвертого рефері виконуватиме українець Віталій Романов.

16-го листопада Україна в гостях зіграє проти Боснії і Герцеговини - це вирішальний поєдинок для "жовто-синіх", де на кону стоятиме путівка на Чемпіонат світу-2022. Автор: Володимир Медяник

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