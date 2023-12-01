"Бешикташ" на своєму полі розгромне програв бельгійському "Брюгге".

У четвер, 30 листопада, відбувся поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА, в якому "Бешикташ" приймав "Брюгге".

Гра проходила на стадіоні "Тюбраш" в Стамбулі і завершилася повним фіаско турецького гранда.

Футболісти бельгійського клубу відкрили рахунок в самому дебюті зустрічі - на 4-й хвилині гол з передачі Де Куйпера забив Нільсен. Через 10 хвилин гості подвоїли свою перевагу - відзначився бразильський нападник Тьяго. На 1-й хвилині другого тайму Тьяго забив третій м'яч бельгійців, оформивши дубль у цій зустрічі. А на 50-й хвилині Оньєдіка довів рахунок до крупного, забивши після передачі Скураса. Крапку в погромі "Бешикташа" поставив Сков Ольсен, який забив п'ятий м'яч "Брюгге" на 70-й хвилині.

Відео дня

"Бешикташ" - "Брюгге" - 0:5

Голи: Нільсен 4, Ігор Тьяго 14, 46, Оньєдіка 50, Ольсен 69

Огляд матчу:

"Брюгге" набрав 13 очок і впевнено лідирує в групі D. "Бешикташ" з 1 балом займає останнє місце в групі. На другій позиції в групі йде "Буде/Глімт" з 10 очками, а на третій сходинці розташувався "Лугано" - 4 бали.

У заключному турі групового турніру Ліги конференцій "Бешикташ" зіграє проти "Лугано", а "Брюгге" зустрінеться з норвезьким клубом "Буде/Глімт".

Нагадаємо, саме турецький "Бешикташ" вибив київське "Динамо" з Ліги конференцій. У кваліфікації турецький клуб двічі обіграв киян (3:2 і 1:0).

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