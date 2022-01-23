Мадридська команда ледве врятувала один заліковий пункт.

У 22-му турі Ла Ліги мадридський "Реал" вдома не зміг виграти в скромного "Ельче".

Лідер "вершкових" Карім Бензема не забив пенальті в першому таймі, а потім "Ельче" зміг двічі відзначитися у воротах Тібо Куртуа. Проте в останні 10 хвилин гри Лука Модріч реалізував пенальті, а в компенсований арбітром час Едер Мілітан встановив остаточний рахунок - 2:2.

"Реал" - "Ельче" - 2:2

Голи: Модріч, 82 (з пенальті), Мілітан, 90+2 - Боє, 42, Мілла, 76

"Реал": Куртуа, Васкес (Іско, 79), Мілітан, Алаба, Менді, Каземіро, Модріч, Кроос (Родріго, 64), Азар (Вальверде, 79), Вінісіус, Бензема (Йович, 58)

"Ельче": Бадіа, Паласіос, Верду, Гонсалес, Моїка, Гумбау, Гуті, Моренте (Чавес, 24), Мілла, Перес (Хосан, 88), Боє

Нереалізований пенальті: Бензема, 33

Нагадаємо, що декілька днів тому ці самі команди грали в Кубку Іспанії і підопічні Карло Анчелотті перемогли, а Андрій Лунін провів на полі всі 120 хвилин.

Відео огляд матчу

Чемпіонат Іспанії: положення команд