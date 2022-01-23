У 22-му турі Ла Ліги мадридський "Реал" вдома не зміг виграти в скромного "Ельче".
Лідер "вершкових" Карім Бензема не забив пенальті в першому таймі, а потім "Ельче" зміг двічі відзначитися у воротах Тібо Куртуа. Проте в останні 10 хвилин гри Лука Модріч реалізував пенальті, а в компенсований арбітром час Едер Мілітан встановив остаточний рахунок - 2:2.
"Реал" - "Ельче" - 2:2
Голи: Модріч, 82 (з пенальті), Мілітан, 90+2 - Боє, 42, Мілла, 76
"Реал": Куртуа, Васкес (Іско, 79), Мілітан, Алаба, Менді, Каземіро, Модріч, Кроос (Родріго, 64), Азар (Вальверде, 79), Вінісіус, Бензема (Йович, 58)
"Ельче": Бадіа, Паласіос, Верду, Гонсалес, Моїка, Гумбау, Гуті, Моренте (Чавес, 24), Мілла, Перес (Хосан, 88), Боє
Нереалізований пенальті: Бензема, 33
Нагадаємо, що декілька днів тому ці самі команди грали в Кубку Іспанії і підопічні Карло Анчелотті перемогли, а Андрій Лунін провів на полі всі 120 хвилин.
Відео огляд матчу
Чемпіонат Іспанії: положення команд
- Мадридський "Реал" з 50 очками лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги. "Севілья" має на 4 бали менше і посідає друге місце.
- До топ-3 також входить "Бетіс" (40 очок). "Атлетіко" має 36 очок, гру в запасі та 4-е місце.
- "Барселона" займає сьоме місце з 32 заліковими пунктами.
- "Ельче" на 15-й позиції - у них 23 очки.