У середу, 8 листопада, відбувся поєдинок четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Реал Сосьєдад" приймав "Бенфіку".
Гра проходила на стадіоні "Аноета" в Сан-Себастьяні і завершилася перемогою господарів поля.
Результат цієї зустрічі було вирішено в першій половині гри. Футболісти "Бенфіки" повністю провалили перший тайм, пропустивши три голи. Варто відзначити, що все могло бути куди гірше для Трубіна і компанії, оскільки суддя ще два голи іспанців в першому таймі не зарахував. Крім того, футболісти "Сосьєдаду" не реалізували пенальті на 29-й хвилині гри.
Голами у складі "Реала" в цій грі відзначилися Мікель Меріно, Мікель Оярсабаль і Андер Барренечеа. Єдиний гол у складі "Бенфіки" на початку другого тайму забив Рафа Сілва.
"Реал Сосьєдад" - "Бенфіка" - 3:1
Голи: Меріно 6, Оярсабаль 11, Барренечеа 21 - Рафа Сілва 49
"Бенфіка": Трубін, А. Сілва, Отаменді, Морато, Невеш, Флорентіну (Юрашек), Маріу, Еурснес, Ді Марія, Кабрал (Муса), Р. Сілва
"Реал Сосьєдад": Реміро, Елустондо, Субельдія, Ле Норман, Аен Муньоз, Мендес (Туррієнтес), Зубіменді, Меріно, Барренечеа (Захарян), Кубо (Фернандес), Оярсабаль (Гедеш)
Попередження: Флорентіну, Оярсабаль, Барренечеа
Огляд матчу:
Український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін відіграв весь матч і здійснив три сейви. Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця в 6,6 бала.
"Реал Сосьєдад" набрав 10 очок і займає перше місце в турнірній таблиці групи D. "Бенфіка" мешкає на дні таблиці, не набравши жодного очка.
У наступному турі групового раунду Ліги чемпіонів "Бенфіка" зіграє проти міланського "Інтера", а "Реал Сосьєдад" зустрінеться з "Зальцбургом".