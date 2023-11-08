"Бенфіка" за чотири тури не набрала жодного очка в Лізі чемпіонів.

У середу, 8 листопада, відбувся поєдинок четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Реал Сосьєдад" приймав "Бенфіку".

Гра проходила на стадіоні "Аноета" в Сан-Себастьяні і завершилася перемогою господарів поля.

Результат цієї зустрічі було вирішено в першій половині гри. Футболісти "Бенфіки" повністю провалили перший тайм, пропустивши три голи. Варто відзначити, що все могло бути куди гірше для Трубіна і компанії, оскільки суддя ще два голи іспанців в першому таймі не зарахував. Крім того, футболісти "Сосьєдаду" не реалізували пенальті на 29-й хвилині гри.

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Голами у складі "Реала" в цій грі відзначилися Мікель Меріно, Мікель Оярсабаль і Андер Барренечеа. Єдиний гол у складі "Бенфіки" на початку другого тайму забив Рафа Сілва.

"Реал Сосьєдад" - "Бенфіка" - 3:1

Голи: Меріно 6, Оярсабаль 11, Барренечеа 21 - Рафа Сілва 49

"Бенфіка": Трубін, А. Сілва, Отаменді, Морато, Невеш, Флорентіну (Юрашек), Маріу, Еурснес, Ді Марія, Кабрал (Муса), Р. Сілва

"Реал Сосьєдад": Реміро, Елустондо, Субельдія, Ле Норман, Аен Муньоз, Мендес (Туррієнтес), Зубіменді, Меріно, Барренечеа (Захарян), Кубо (Фернандес), Оярсабаль (Гедеш)

Попередження: Флорентіну, Оярсабаль, Барренечеа

Огляд матчу:

Український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін відіграв весь матч і здійснив три сейви. Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця в 6,6 бала.

"Реал Сосьєдад" набрав 10 очок і займає перше місце в турнірній таблиці групи D. "Бенфіка" мешкає на дні таблиці, не набравши жодного очка.

У наступному турі групового раунду Ліги чемпіонів "Бенфіка" зіграє проти міланського "Інтера", а "Реал Сосьєдад" зустрінеться з "Зальцбургом".

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