Роман Яремчук захворів на коронавірус.

Форвард лісабонської "Бенфіки" та збірної України Роман Яремчук здав позитивний тест на COVID-19.

Про це повідомляє видання Оjogo.

Коронавірус виявили також в інших гравців "Бенфіки" - Піцці, Міле Свілара та Неманьї Радоньїча. 26-річний Роман разом з інфікованими партнерами по команді вирушив на самоізоляцію.

Раніше Яремчук хворів на ковід у листопаді 2020 року.

Нагадаємо, що в останньому матчі Роман відзначився забитим м'ячем у воротах "Порту".

Зауважимо, що 28 грудня Андрій Шевченко здав позитивний тест на COVID-19, але 5 січня він здав негативний тест і повернувся до тренувань разом з "Дженоа".

Читайте такожУкраїнський голкіпер Реала одужав від коронавірусу

Роман Яремчук: кар'єра в "Бенфіці"