Форвард лісабонської "Бенфіки" та збірної України Роман Яремчук здав позитивний тест на COVID-19.
Про це повідомляє видання Оjogo.
Коронавірус виявили також в інших гравців "Бенфіки" - Піцці, Міле Свілара та Неманьї Радоньїча. 26-річний Роман разом з інфікованими партнерами по команді вирушив на самоізоляцію.
Раніше Яремчук хворів на ковід у листопаді 2020 року.
Нагадаємо, що в останньому матчі Роман відзначився забитим м'ячем у воротах "Порту".
Зауважимо, що 28 грудня Андрій Шевченко здав позитивний тест на COVID-19, але 5 січня він здав негативний тест і повернувся до тренувань разом з "Дженоа".
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Роман Яремчук: кар'єра в "Бенфіці"
- Яремчук перейшов до "Бенфіки" з бельгійського "Гента" 31 липня. Він підписав контракт на п'ять років, а сума трансферу склала 17 мільйонів євро.
- Після дебютного матчу "Бенфіка" на деякий час перейменувала свій Twitter на честь Яремчука.
- Нападник провів за лісабонців 21 матч у всіх турнірах, забивши 7 голів і віддавши 3 гольові передачі.
- 25 вересня Яремчук відзначився першим дублем у складі "Бенфіки". Потім він довго не забивав у чемпіонаті Португалії - суху серію вдалося перервати 19 грудня.
8 грудня Яремчук забив свій перший гол у кар'єрі на груповому етапі Ліги чемпіонів - у ворота свого колишнього клубу "Динамо".