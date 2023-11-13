"Бенфіка" вийшла на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Португалії.

У неділю, 12 листопада, відбувся центральний матч 11-го туру чемпіонату Португалії з футболу, в якому "Бенфіка" приймала "Спортинг".

Гра проходила на стадіні "Да Луж" в Лісабоні і завершилася перемогою "орлів".

Гості першими забили гол у цій грі - на 45-й хвилині відзначився Віктор Дьокереш. Все йшло до того, що "Спортинг" здобуде перемогу. Однак в компенсований час "Бенфіка" всім складом пішла на штурм воріт суперника, навіть Анатолій Трубін прийшов в штрафну "Спортинга", і це спрацювало. На 90+4-й хвилині після розіграшу стандарту Жуан Невес зрівняв рахунок. На 90+7-й хвилині "орлам" вдалося провести ще одну результативну атаку і вирвати перемогу в цій неймовірній грі. Переможний гол з передачі Фредріка Аурнеса забив Каспер Тенгстедт.

Відео дня

"Бенфіка" - "Спортинг" - 2:1

Голи: Жуан Невес, 90+4, Тенгстедт, 90+7 - Дьокереш, 45

"Бенфіка": Трубін, Сілва, Отаменді, Морату, Жуан Невес, Флорентіну (Тенгстедт 64), Маріу (Гуедеш 87), Аурснес, Ді Марія, Муса (Кабрал 64), Рафа Сілва

"Спортинг": Адан, Діоманде, Коатес, Інасіу, Есгаю, Хюльманд, Моріта, Рейс (Нуну Сантос 73), Едвардс (Сент-Жюст 57), Дьокереш, Гонсалвес (Трінкау 73)

Попередження: Маріу 66, Невес 75 - Коатес 15, Інасіу 22, 51, Едвардс 57, Хюлманд 69

Огляд матчу:

Український голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі команди. Він зробив кілька приголомшливих сейвів, чим допоміг команді взяти три очки в цій зустрічі. Статистичний портал WhoScored оцінив гру українця в 6,8 бала.

Перемога в цій грі дозволила "Бенфіці" обійти "Спортинг" і захопити лідерство в турнірній таблиці чемпіонату Португалії. У обох команд по 28 набраних очок.

У наступному турі португальської першості "Бенфіка" зіграє проти "Морейренсе", а "Спортінг" зустрінеться з "Жил Вісенте".

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