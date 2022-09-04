Португальський форвард Рафаел Леау зіграв ключову роль у перемозі "Мілана" над "Інтером".

У суботу, 3 вересня, в матчі п'ятого туру італійської Серії А сезону-2022/2023 "Мілан" у дербі приймав "Інтер". Зустріч проходила на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані і завершилася вольовою перемогою чинного чемпіона Італії.

На 21-й хвилині рахунок відкрив хорватський півзахисник "Інтера" Марсело Брозович, йому асистував аргентинський хавбек Хоакін Корреа. М'яч у відповідь "россонері" забив на 28-й хвилині португальський нападник Рафаел Леау, гольову передачу оформив Сандро Тоналі. Вивів "Мілан" вперед на 54-й хвилині французький форвард Олів'є Жиру, результативний пас на рахунку Леау, який через шість хвилин, завершивши контратаку, оформив дубль.

"Інтер" зумів лише скоротити відставання до мінімуму завдяки голу Джеко на 67-й хвилині зустрічі. На останніх хвилинах "нерадзуррі" організували штурм, але врятуватися так і не зуміли.

Відео дня

"Мілан" - "Інтер" - 3:2

Голи: Леау, 28, 60, Жиру, 54 - Брозович, 21, Джеко, 67

"Мілан": Меньян, Калабрія (К'єр, 84), Томорі, Калулу, Ернандес, Беннасер, Тоналі (Побега, 84), де Кетеларе (Браім Діас, 63), Жиру (Орігі, 73), Рафаел Леау, Жуніор Мессіас (Салемакерс, 72)

"Інтер": Ханданович, Думфріс, де Врей (Д'амброзіо, 84), Шкріньяр, Бастоні (Дімарко, 64), Дарміан (Гозенс, 84), Брозович, Чалханоглу, Барелла (Мхітарян, 63), Корреа (Джеко, 64), Мартінес

Попередження: Ернандес, Думфріс, Жиру, Брозович, де Кетеларе, Тоналі

Огляд матчу:

Зазначимо, що вперше з 2014-го року "Мілан" виграє шість домашніх матчів поспіль у лізі. Два дербі поспіль в лізі виграє вперше з 2011-го. Вже 21 матч у Серії А "Мілан" йде без поразок.

Після п'яти турів "россонері" з 11 очками піднялися на першу сходинку Серії А. "Інтер" з 9 балами займає п'яте місце.

У наступному турі "Мілан" зіграє з "Сампдорією", а "Інтер" - з "Торіно".

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