Олександр Алієв не спілкується зі своїми батьками після початку війни.

Екс-півзахисник київського "Динамо" та національної збірної України Олександр Алієв розповів про своїх батьків, які проживають в російському Курську.

В інтерв'ю Ксенії Больбот екс-футболіст зізнався, що припинив спілкування зі своїми батьками після того, як його батько сказав, що "росіяни прийшли в Україну вбивати бандерівців і фашистів".

"З 28 лютого я взагалі не спілкуюся з батьками. Тільки можемо привітати один одного з днем народження, зі святом. Не більше.

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Звичайно, це неправильно. Але я не можу підтримувати ... Не те, щоб вони топили за Росію, але ті слова, які вони сказали мені 28 лютого…

Мій батько - колишній військовий. Він знає, що в Україні живе його син, його онук і внучка, знає, що на нас почали летіти ракети. А він каже, що росіяни сюди прийшли вбивати бандерівців і фашистів. Після цього я сказав, що батька для мене більше немає", – сказав Алієв.

Додамо, що Олександр Алієв народився в російському Хабаровську. У віці 14 років його запросили в академію київського "Динамо", де він став професійним футболістом і здобув популярність.

У складі "Динамо" Алієв зіграв 132 матчі, забив 30 голів і віддав 27 гольових передач. Також в його активі - шість голів і вісім асистів у 28 іграх за національну збірну України.

На початку повномасштабного вторгнення РФ Олександр Алієв вступив до територіальної оборони Києва, а вже згодом вступив до лав ЗСУ.

Раніше колишній футболіст "Динамо" заявляв, що буде воювати до тих пір, поки Україна не переможе російських окупантів. Алієв запевнив, що не віддасть ворогові територію, де народилися його діти.

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