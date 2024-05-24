Гансі Флік буде представлений як наставник каталонського клубу вже у понеділок.

Іспанський футбольний клуб "Барселона" оголосить про підписання контракту з Хансі Фліком наступного понеділка. Німецький фахівець змінить на цій посаді Хаві Ернандеса, повідомляє Mundo Deportivo.

Зазначається, що 59-річний Хансі Флік буде тренером ФК "Барселона" в сезоні 2024-25. При цьому деталі контракту наразі невідомі, втім, договір буде укладений на один сезон з можливою пролонгацією ще на рік.

"Після телефонної розмови між Фліком і Деку минулої середи спортивний директор "Барси" підтвердив наймання німецького тренера, який вже дуже сподобався президенту "Барси" Жоану Лапорті", - пише ЗМІ. Відео дня

За даними видання, у понеділок Хаві Ернандесу буде повідомлено, що він не продовжуватиме очолювати клуб наступного сезону. Тож для нього недільна гра поти "Севільї" стане останньою на посаді керманича "Барселони".

Що відомо про Хансі Фліка

Хансі Флік - німецький футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер. У сезоні 2019—2020 здобув "золотий хет-трік" як головний тренер "Баварії", вигравши з мюнхенським клубом Бундеслігу, кубок Німеччини та Лігу чемпіонів. У 2021-2023 рокав був головним тренром збірної Німеччини.

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