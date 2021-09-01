Антуан Грізманн повернувся до мадридського "Атлетіко".

Лідер збірної Франції та нападник "Барселони" Антуан Грізманн повернувся до мадридського "Атлетіко".

Про це повідомили офіційні Twitter "матрацників" та каталонців.

Мадридська команда ледь встигла підписати всі обов'язкові папери за лічені секунди до закриття трансферного вікна.

"Атлетіко" орендував Грізманна до кінця сезону з опцією продовжити угоду ще на рік. "Атлетіко" буде платити Антуану заробітну плату, а в контракті є пункт про обов'язковий викуп француза за 40 мільйонів євро.

Зазначимо, що "Барселона" придбала Грізманна в "Атлетіко" влітку 2019 року за 120 мільйонів євро. У сезоні 2020/2021 зірковий 30-річний француз провів за каталонську команду 51 поєдинок і відзначився 20-ма забитими м'ячами.

Нагадаємо, що "Атлетіко" є чинним чемпіоном Іспанії. А здобули вони цей трофей після того, як "Барселона" відпустила до них свою легенду - Луїса Суареса, котрий дотепер захищає кольори "матрацників".

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Автор: Артем Будрін