Каталонці замість перемоги задовільнилися нічиєю з "Сельтою".

У рамках 13-го туру чемпіонату Іспанії "Барселона", яка на тижні обіграла "Динамо" Київ у Лізі чемпіонів, на виїзді грала з "Сельтою".

Каталонці вже до перерви лідирували з різницею в три м'ячі, але не змогли утримати таку перевагу. У другому таймі "Сельта" відігралася - третій м'яч господарі забили на шостій компенсованій хвилині.

"Барселона" не може виграти в чемпіонаті Іспанії в чотирьох матчах поспіль.

Зазначимо, що це був останній матч для "Барси" під керівництвом тимчасового тренера команди Серхі Бархуана. Далі каталонців очолюватиме Хаві.

"Сельта" - "Барселона" - 3:3

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Голи: Аспас, 52, 90+6, Ноліто, 74 - Фаті, 5, Бускетс, 18, Депай 34

"Сельта": Дітуро, Мальо (Васкес, 46), Мурільо (Нестор Араухо, 70), Айду, Галан, Соларі (Бельтран, 46), Суарес, Тапія (Серві, 65), Ноліто, Гальярдо, Аспас

"Барселона": тер Штеген, Мінгеса, Ерік Гарсія (Араухо, 46), Лангле, Альба, Бускетс, Ніко (Пуч, 59), Гаві (Еззалзулі, 80) Френкі Де Йонг, Фаті (Бальде, 46), Депай

Відеоогляд матчу

Відео останнього голу

Чемпіонат Іспанії: положення команд

"Барселона" провела 12 матчів, в яких набрала 17 очок і в таблиці Ла Лізі займає лише дев'яте місце. Каталонці знаходяться на відстані п'яти очок від зони Ліги чемпіонів.

"Сельта", у якої 12 очок після 13 матчів, розташовується на 14-му місці.

Автор: Антон Дудар